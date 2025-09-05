Комтранс отчитался о завершении подготовительных работ на станции «Фрунзенская»

В Петербурге завершены подготовительные работы на закрытой для пассажиров станции метро «Фрунзенская». В пятницу, 5 сентября, специалисты ГУП «Петербургский метрополитен» показали ход реконструкции объекта.

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, на сегодняшний день на станции полностью завершили демонтаж и вынос существующих инженерных сетей. Также смонтированы 208 буронабивных свай диаметром 1000 мм. В настоящее время ведутся работы по заливке фундаментной плиты объемом 1241 куб. м, параллельно с этим осуществляется ремонт обделки наклонного хода и восстановление его гидроизоляции.

Реконструкция станции выполняется в два этапа. В рамках первого, рассчитанного на 36 месяцев, ведется реконструкция самого вестибюля, наклонного хода, технических и служебных помещений. Открыть вестибюль «Фрунзенской» для пассажиров планируется весной 2027 года. Второй этап продолжительностью 26 месяцев будет посвящен созданию и оснащению Единого диспетчерского центра метрополитена. Окончание всех работ на объекте запланировано на весну 2029 года.

Напомним, что станцию метро «Фрунзенская» закрыли на реконструкцию 1 июня 2024 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сроки начала капитального ремонта станции метрополитена «Озерки» в Петербурге сдвинули на 2026 год.

Андрей Цедрик