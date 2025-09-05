Силовики пришли в Ленобласть за авторами аферы с контрактами на участие в СВО

Силовики задержали трех жителей Ленобласти по подозрению в мошенничестве с единовременными выплатами для поступления на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба СУ СК по 47-му региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые похитили крупную сумму денег, принадлежащих ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения». Для этого фигуранты дела подали в государственное учреждение документы, содержащие ложные сведения.

Проходить военную службу по контракту злоумышленники не собирались, полученными средствами они распорядились по собственному усмотрению.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливают иные эпизоды преступной деятельности группы и их возможные сообщники.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Василеостровский районный оштрафовал политолога Владимира Гельмана на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Андрей Маркелов