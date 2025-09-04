Главные новости за 4 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В рамках реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе в Петербурге запланированы очередные ремонтные работы на 125-м км + 800 м внешнего кольца. В связи с этим в районе порта Бронка вводятся новые дорожные ограничения: на период с 00:00 до 04:00 5 сентября на указанном участке КАД полностью перекроют движение транспорта по крайней левой полосе, в свою очередь, с 02:00 до 03:00 5 сентября перекрытым окажется участок в сторону транспортной развязки «Бронка» на внешнем кольце КАД.

Поврежденное при пожаре в 2023 году бывшее здание кинотеатра «Слава» продают за 380 млн рублей. C 1990-х площади бывшего кинотеатра по адресу Бухарестская, 47 сдавались в аренду. В 2020 году Гостройнадзор Петербурга выдал ООО «ТК Слава» разрешение на строительство там семиэтажного торгового центра, однако работы так и не начались. Пожар в здании случился 16 сентября 2023 года, после чего его не восстанавливали.

К самооценке около 250 петербургских средств размещения на соответствие критериям закона «Об основах туристской деятельности», которую они должны были пройти до 1 сентября, возникли замечания. В начале 2025 года жилье для туристов разделили на гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, а владельцев этих объектов обязали внести данные о них в реестр ФГИС «Гостеприимство» и до 1 сентября текущего года подтвердить, что объект соответствуют всем требованием требованиям законодательства. На начало осени в Петербурге самооценку прошли 992 средства размещения.

Петербургский завод «Электропульт» планирует в 2026 году запустить на бывшей площадке германской фирмы Siemens производство тяговых двигателей для электропоездов «Иволга» и вагонов метро с годовым объемом около 500 штук. К 2027 году предприятие намерено производить около 1,5 тыс. единиц такой продукции в год.

Пациентов, злоупотребляющих медицинской помощью и препятствующих работе медиков, следует привлекать к ответственности. Такую идею в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко изложил депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник. Господин Крупник рассказал, что пациенты начинают выбирать состав бригад скорой помощи, вмешиваться в работу специалистов, некоторые могут оказать сопротивление и дойти до оскорблений или рукоприкладства, если не будут согласны с медицинскими протоколами. В стационарах и поликлиниках ситуация не лучше: граждане нередко требуют особых условий, медиков определенных религиозных взглядов, добавил депутат.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Владимира Михарева к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима. Он признан виновным в вооруженном нападении на Синопской набережной с целью хищения 30 млн рублей. Михарев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Речь идет о нападении на перевозивший деньги автомобиль, которого произошло 3 мая 2007 года. Михарев вместе с подельником устроили умышленное столкновение, однако автомобилю с деньгами удалось скрыться, поэтому преступный план не был осуществлен. Второй преступник был застрелен на месте нападения.

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев назначил Юрия Плотникова начальником Санкт-Петербургской таможни. Господин Плотников работает в таможенных органах с 2002 года. Свой карьерный путь он начал в должности таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Иркутского таможенного поста. Следом он руководил составом Иркутского и Шелеховского таможенных постов Иркутской таможни, Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. Занимал должности первого замначальника Санкт-Петербургской и Северо-Западной электронной таможни.

Активисты установили новую мемориальную доску дивизии народного ополчения на здание школы, где училась советская поэтесса Ольга Берггольц. Мемориальная доска была установлена в 1990 году по проекту скульптора Вячеслава Бухаева. Она посвящена дивизии народного ополчения Володарского района, которая принимала участие в обороне Ленинграда и была сформирована в здании школы. О пропаже мемориальной доски стало известно 27 августа: чиновники решили снять ее в связи с планами демонтировать «школу Берггольц». О возможном сносе здания, попавшего в зону строительства Большого Смоленского моста, заговорили еще в конце 2021 года, и с тех пор по этому поводу не утихают дискуссии. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Особняк не удержал оборону».

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступил к демонтажу незаконной банкетной площадки площадью 2 тыс. кв. м. в поселке Ушково. На территории находятся шатер с залом, складом и кухней, деревянная терраса со сценой, хозяйственные постройки и иное имущество. Ранее между городом и юрлицом был заключен договор аренды земельного участка, который впоследствии был расторгнут по инициативе Смольного, однако ресторан продолжал незаконную деятельность.

Полицейские задержали Ильшата Нафикова — члена КПРФ и помощника депутата Госдумы от той же партии. Как сообщил «Ъ-СПб» глава фракции коммунистов в Заксобрании Ленинградской области Иван Апостолевский, господина Нафикова обвиняют в проведении несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за демонстрации 1 мая 2025 года против выбросов кофейного завода «Фаворит» в Мурино. Ильшата Нафикова задержали в приемной КПРФ и доставили в 128-й отдел полиции Всеволжска. «Предварительно ожидается арест на 7 суток»,— уточнил господин Апостолевский.

АО «Невский экологический оператор» (НЭО) ищет подрядчика для строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») на месте одноименного мусорного полигона. Начальная цена по размещенному на сайте госзакупок конкурсу — 14 млрд рублей. Соглашение о строительстве нового комплекса по переработке отходов «Новоселки» было заключено между правительством Петербурга, «Российским экологическим оператором» и «Невским экологическим оператором» во время прошедшего ПМЭФ-2025. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «РЭО берет в долг в пользу «Новоселок"».

В Петербурге состоялось открытие отеля Svet на проспекте Просвещения, 83. Здание высотой в 23 этажа и площадью свыше 30 тыс. кв. м вместило 802 номера. Инвестиции в проект, реализованный АО СЗ "Отель Введенский" составили более 4 млрд рублей.

В Невском районе Санкт-Петербурга заменили асфальт на улице Бабушкина на всем протяжении магистрали — от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Дорожники уложили двухслойное покрытие на более чем 5 км проезжей части площадью свыше 116 кв. м и отремонтировали более 45 тысяч кв. м тротуаров.