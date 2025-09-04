Помощника депутата от КПРФ задержали за первомайскую экологическую демонстрацию

Полицейские задержали Ильшата Нафикова — члена КПРФ и помощника депутата Госдумы от той же партии. Как сообщил «Ъ-СПб» глава фракции коммунистов в Заксобрании Ленинградской области Иван Апостолевский, господина Нафикова обвиняют в проведении несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за демонстрации 1 мая 2025 года против выбросов кофейного завода «Фаворит» в Мурино.

Ильшата Нафикова задержали в приемной КПРФ. Сейчас он находится в 128-м отделе полиции Всеволжска. «Предварительно ожидается арест на 7 суток»,— уточнил господин Апостолевский.

Как заявила по этому поводу председатель Экологического союза Ленинградской области и депутат Колтушского городского поселения от КПРФ Лариса Мухина, таким образом действующая власть, по ее мнению, демонстрирует, как «взаимодействует с общественностью».

«Мы уже видели, что на территории Ленобласти не действует Конституция РФ, лишая нас права, вопреки ст. 31, которая дает право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия, пикетирование, лишают права на экологическое благополучие и безопасность, в соответствии со ст. 42, право каждого человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Но это все не про Ленобласть», — написала в своих соцсетях госпожа Мухина (орфография и пунктуация автора сохранена — «Ъ-СПб»).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что депутату-коммунисту Ивану Апостолевскому дали семь суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики.

Артемий Чулков