ККИ начал демонтаж незаконного ресторана с деревянной террасой в Ушково

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступил к демонтажу незаконной банкетной площадки площадью 2 тыс. кв. м. в поселке Ушково, сообщает пресс-служба Смольного 4 сентября. На территории находятся шатер с залом, складом и кухней, деревянная терраса со сценой, хозяйственные постройки и иное имущество.

Ранее между городом и юрлицом был заключен договор аренды земельного участка, который впоследствии был расторгнут по инициативе Смольного. Ресторан продолжал незаконную деятельность, даже несмотря на уведомления ККИ о необходимости освобождения территории. В итоге специалисты комитета приступили к принудительным работам по освобождению площадки.

После завершения работ в отношении экс-арендатора проведут претензионную и судебную работу по возмещению средств, затраченных на демонтаж. Освобожденную территорию интегрируют в состав общественной пляжной зоны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ограждение вокруг скандально известного торгового центра «МаксиСопот» у станции метро «Приморская», который начали демонтировать, могут оставить еще на год.

Андрей Маркелов