Движение по КАД в районе развязки «Бронка» полностью перекроют в ночь на 5 сентября

В рамках реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе в Петербурге запланированы очередные ремонтные работы на 125-м км + 800 м внешнего кольца. В связи с этим в районе порта Бронка вводятся новые дорожные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В частности, как сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга, из-за этого на период с 00:00 до 04:00 5 сентября на указанном участке КАД полностью перекроют движение транспорта по крайней левой полосе.

В свою очередь, с 02:00 до 03:00 5 сентября перекрытым окажется участок в сторону транспортной развязки «Бронка» на внешнем кольце КАД.

При этом в дирекции КЗС отметили, что автотранспорт экстренных служб в случае необходимости будут беспрепятственно пропускать на всех участках перекрытия движения.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, а также внимательно следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.

Андрей Цедрик