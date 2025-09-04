Крупник предложить установить ответственность за злоупотребление медпомощью

Пациентов, злоупотребляющих медицинской помощью и препятствующих работе медиков, следует привлекать к ответственности. Такую идею в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко изложил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник («Единая Россия»), пишет RT.

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Сотрудники больниц обсуждают тенденцию — вызов скорой помощи для граждан становится их особым правом. Господин Крупник уточнил, что пациенты начинают выбирать состав бригады, вмешиваться в работу специалистов, некоторые могут оказать сопротивление и дойти до оскорблений или рукоприкладства, если не будут согласны с официальными медицинскими протоколами.

Ситуация не лучше в стационарах и поликлиниках. Депутат добавил, что граждане требуют особых условий, медиков определенных религиозных взглядов. Нередко пациенты отказываются соблюдать лечебный режим, подрывают внутреннюю дисциплину и порядок.

Парламентарий попросил Михаила Мурашко оценить целесообразность внедрения административной ответственности за такие случаи. Павел Крупник также предложил ввести принцип возмещения стоимости за злонамеренное злоупотребление медпомощью.

Татьяна Титаева