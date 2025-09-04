Юрий Плотников возглавил Санкт-Петербургскую таможню

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев назначил Юрия Плотникова начальником Санкт-Петербургской таможни, сообщает пресс-служба ведомства 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый глава Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников

Фото: Пресс-служба ФТС РФ Новый глава Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников

Фото: Пресс-служба ФТС РФ

Господин Плотников работает в таможенных органах с 2002 года. Свой карьерный путь он начал в должности таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Иркутского таможенного поста.

Следом он руководил составом Иркутского и Шелеховского таможенных постов Иркутской таможни, Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. Занимал должности первого замнчальника Санкт-Петербургской и Северо-Западной электронной таможни.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские таможенники пресекли поставку в Петербург 820 кг кокаина под видом бананов.

Андрей Маркелов