В Петербурге полностью отремонтировали улицу Бабушкина

В Невском районе Санкт-Петербурга заменили асфальт на улице Бабушкина на всем протяжении магистрали — от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Дорожники уложили двухслойное покрытие на более чем 5 км проезжей части площадью свыше 116 кв. м и отремонтировали более 45 тысяч кв. м тротуаров.

«В ходе ремонта применялась технология объемно-функционального проектирования, позволяющая увеличить срок службы дорожного покрытия за счет использования специально подобранного состава асфальтобетона»,— говорится в релизе городской администрации.

Всего в этом году в Петербурге планируют обновить более 2,3 млн кв. м дорожного покрытия. В августе отремонтировали главную городскую магистраль — Невский проспект. По завершении работ его лично открыл губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Подробнее о ремонте Невского — в материале «Ъ-СПб» «Дорогу осилил подрядчик».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дворцовый мост отремонтируют к 15 октября.

Артемий Чулков