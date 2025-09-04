В Петербурге полностью отремонтировали улицу Бабушкина
В Невском районе Санкт-Петербурга заменили асфальт на улице Бабушкина на всем протяжении магистрали — от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: Пресс-служба Смольного
Дорожники уложили двухслойное покрытие на более чем 5 км проезжей части площадью свыше 116 кв. м и отремонтировали более 45 тысяч кв. м тротуаров.
«В ходе ремонта применялась технология объемно-функционального проектирования, позволяющая увеличить срок службы дорожного покрытия за счет использования специально подобранного состава асфальтобетона»,— говорится в релизе городской администрации.
Всего в этом году в Петербурге планируют обновить более 2,3 млн кв. м дорожного покрытия. В августе отремонтировали главную городскую магистраль — Невский проспект. По завершении работ его лично открыл губернатор Северной столицы Александр Беглов.
