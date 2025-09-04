Петербургский суд дал 13 лет тюрьмы участнику нападения для кражи 30 млн рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Владимира Михарева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Он признан виновным в вооруженном нападении на Синопской набережной с целью хищения 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Михарев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Речь идет о нападении на транспортное средство, которого произошло 3 мая 2007 года.

Подсудимый разработал преступный план с Бичоевым, зная, сколько денег и когда будут перевозить по определенному маршруту. Злоумышленники подготовили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также машины. Согласно плану, Бичоев должен был столкнуться с автомобилем Ford Focus, а Владимир Михарев — напасть на сопровождающих лиц, похитить 30 млн рублей и скрыться.

Умышленное столкновение произошло на проезжей части Синопской набережной около Большеохтинского моста, а затем началась перестрелка. Однако автомобилю, в котором были деньги, удалось скрыться, поэтому преступный план не был осуществлен. Бичоев был застрелен на месте нападения. В связи с этим уголовное преследование в отношении его было прекращено, уточнили «Ъ-СПб» в правоохранительных органах.

Суд назначил Владимиру Михареву наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Он также должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Татьяна Титаева