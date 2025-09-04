Около 250 петербургских средств размещения не прошли самооценку к 1 сентября

К самооценке около 250 петербургских гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов на соответствие критериям закона «Об основах туристской деятельности», которую они должны были пройти до 1 сентября, возникли замечания. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В начале 2025 года вступили в силу поправки к к закону «Об основах туристской деятельности», которые включают новую классификацию средств размещения.

Жилье для туристов разделили на гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, а владельцев этих объектов обязали внести данные о них в реестр ФГИС «Гостеприимство» и до 1 сентября текущего года подтвердить, что объект соответствуют всем требованием требованиям законодательства.

На начало осени в Петербурге самооценку прошли 992 средства размещения. Деятельность тех гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов, которые не попали в реестр, запрещена. За нарушения будут штрафовать должностных лиц на сумму до 450 тысяч рублей.

Артемий Чулков