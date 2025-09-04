Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Градозащитники установили новую мемориальную доску на здание «школы Берггольц»

Активисты установили новую мемориальную доску дивизии народного ополчения на здание школы, где училась советская поэтесса Ольга Берггольц. Об этом сообщил Telegram-канал «SOS СПб СНОС».

Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

Мемориальная доска была установлена в 1990 году по проекту скульптора Вячеслава Бухаева. Она посвящена дивизии народного ополчения Володарского района, которая принимала участие в обороне Ленинграда и была сформирована в здании школы. О пропаже мемориальной доски стало известно 27 августа: чиновники решили снять ее в связи с планами демонтировать «школу Берггольц».

О возможном сносе здания, попавшего в зону строительства Большого Смоленского моста, заговорили еще в конце 2021 года, и с тех пор по этому поводу не утихают дискуссии. Несмотря на утвержденное решение о демонтаже «школы Берггольц», градозащитники не прекращают попытки ее защитить.

«Раньше в России еще не было случаев сноса зданий с мемориальными досками в память о событиях Великой Отечественной войны»,— отмечается в публикации активистов.

Подробнее о сносе «школы Берггольц» — в материале «Ъ-СПб» «Особняк не удержал оборону».

Артемий Чулков

