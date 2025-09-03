Главные новости за 3 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь со 2 на 3 сентября российские ПВО сбили 105 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов перехвачено в Ростовской области — 25 аппаратов. В Брянской области сбили 24 беспилотника, в Краснодарском крае — 20.

По состоянию на 1 сентября 2025 года концепция планировки района «Новый Краснодар» в северо-восточной части города официально не поступала в администрацию краевой столицы.

Краснодарский край демонстрирует рост туристического потока на 3%, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов нарушила подачу воды для жителей Южного района Новороссийска.

Администрация Сочи аннулировала постановление об утверждении документации по планировке первой очереди курорта «Турьев Хутор» в горном кластере «Розы Хутор».

Краснодарский край занял восьмое место в России по количеству реализуемых инвестиционных проектов в 2025 году. С 1 января по 31 августа общий объем инвестиций в экономику региона составил 466,2 млрд руб.

Следователи проводят проверку после травмирования туриста у пляжа «Спортивный» в Геленджике.

В Сириусе приступили к демонтажу «Казачьего рынка», где летом 2025 года продавали суррогатную чачу, ставшую причиной гибели как минимум 10 человек.

Усть-Лабинский районный суд избрал меру пресечения 51-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве ранее пропавшей Татьяны Магомедовой.

В Темрюкском районе Краснодарского края нашли новые выбросы фрагментов мазута.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края зафиксированы повреждения жилых домов и имущества в результате ночной атаки беспилотников.