В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на берег

В Темрюкском районе Краснодарского края нашли новые выбросы фрагментов мазута. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сейчас специалисты устанавливают происхождение новых выбросов. Ведутся работы по сбору мазута.

Выбросы обнаружили 2 и 3 сентября на береговой линии протяженностью около 3 км. Загрязненным оказался участок от порта «Тамань» вдоль побережья поселка Волна до мыса Железный Рог. Фракции мазута в диаметре составляют от 3 до 5 см.

На участке работают 19 сотрудников «Кубань-СПАС», оперативная группа муниципалитета и волонтеры. Задействовано четыре единицы техники.

Специалисты уже очистили около 1 км побережья. Собрано 290 мешков замазученного грунта.

Алина Зорина