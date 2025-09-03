В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на берег
В Темрюкском районе Краснодарского края нашли новые выбросы фрагментов мазута. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Сейчас специалисты устанавливают происхождение новых выбросов. Ведутся работы по сбору мазута.
Выбросы обнаружили 2 и 3 сентября на береговой линии протяженностью около 3 км. Загрязненным оказался участок от порта «Тамань» вдоль побережья поселка Волна до мыса Железный Рог. Фракции мазута в диаметре составляют от 3 до 5 см.
На участке работают 19 сотрудников «Кубань-СПАС», оперативная группа муниципалитета и волонтеры. Задействовано четыре единицы техники.
Специалисты уже очистили около 1 км побережья. Собрано 290 мешков замазученного грунта.