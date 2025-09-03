Кубань вошла в топ-10 регионов России по инвестиционной активности

Краснодарский край занял восьмое место в России по количеству реализуемых инвестиционных проектов в 2025 году. С 1 января по 31 августа общий объем инвестиций в экономику региона составил 466,2 млрд руб., сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков «ТендерПро».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На долю Кубани пришлось 3,1% от общероссийского объема инвестиций. Лидерами стали Москва и Подмосковье (14,6%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,4%), а также Свердловская и Нижегородская области. В Краснодарском крае 87,6% проектов связаны с диверсификацией бизнеса, 6,2% направлены на повышение производительности и столько же — на расширение производственных мощностей.

Чаще всего инвесторы вкладываются в коммерческую недвижимость (23,1%), промышленные предприятия (16,9%), агропромышленный сектор (13,8%) и жилищное строительство (9,2%). Большая часть вложений приходится на проекты стоимостью от 500 млн до 2 млрд руб. — 54,3%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», портфель инвестиционных проектов края к сентябрю 2025 года превысил 4,4 трлн руб. В регионе реализуется более 580 крупных инициатив.

Анна Гречко