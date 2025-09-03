Власти Сочи отменили планировку «Турьева Хутора» после протеста прокуратуры

Администрация Сочи аннулировала постановление об утверждении документации по планировке первой очереди курорта «Турьев Хутор» в горном кластере «Розы Хутор». Как следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии, основанием для такого решения стал протест прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В документе указывается, что отменено постановление администрации от 19 сентября 2024 года, утвердившее проект планировки и межевания территории для размещения туристско-рекреационного комплекса с гостиницами категорий 3–5 звезд, горнолыжными трассами, канатными дорогами и сопутствующей инфраструктурой. Детали претензий надзорного ведомства в постановлении не уточняются.

В августе 2025 года Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» направила обращение генпрокурору России Игорю Краснову. По расчетам организации, строительство курорта может нанести ущерб флоре и фауне, внесенной в Красную книгу РФ, на сумму более 550 млн руб., что подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния (ст. 262 УК РФ).

Соглашение о создании «Турьева Хутора» в 2021 году подписали ВЭБ.РФ, «Интеррос» и «Васта Дискавери». Проект реализует «Интеррос» при поддержке корпорации «Туризм.РФ» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предусмотрено строительство 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог и порядка 2 тыс. гостиничных номеров. Общий объем инвестиций оценивается в 92 млрд руб., завершение проекта планировалось к 2036 году.

Анна Гречко