Жителя Усть-Лабинского района арестовали по обвинению в убийстве «Дюймовочки»

Усть-Лабинский районный суд избрал меру пресечения 51-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве ранее пропавшей Татьяны Магомедовой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

По данным следствия, 21 августа 2025 года фигурант попросил знакомую подвезти его, после чего по дороге нанес ей множественные ножевые ранения. Затем мужчина якобы переместил тело на заднее сиденье машины и отвез его в район станицы Кирпильской, где захоронил.

Автомобиль жертвы злоумышленник спрятал в лесополосе. Позднее транспортное средство обнаружили местные жители.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств). Мера пресечения определена сроком на один месяц и 22 дня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что следователи Краснодарского края обнаружили тело 36-летней Татьяны Магомедовой из Усть-Лабинского района в лесополосе возле станицы Кирпильской после проверки показаний подозреваемого. Женщина пропала без вести 21 августа.

Анна Гречко