Чернышенко заявил о росте турпотока в Краснодарском крае на 3%

Краснодарский край демонстрирует рост туристического потока на 3%, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС. По словам зампреда правительства РФ, число отдыхающих на южных курортах страны, включая Краснодарский край, продолжает увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Итоги мы обязательно подведем. Нам нужны объективные данные статучета, и мы скажем. Мы не видим какого-то глобального падения. Наоборот, совместно с Крымом это было сбалансировано. Увеличивается количество летнего отдыха и отдыхающих»,— отметил господин Чернышенко в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, отвечая на вопрос о динамике турпотока.

В аппарате вице-премьера подчеркнули, что черноморское побережье остается одним из самых популярных направлений для российских туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за десять лет турпоток в Краснодарский край увеличился с 13,8 млн человек в 2014 году до 20,1 млн в 2024-м.

Анна Гречко