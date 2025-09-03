Минобороны: над Краснодарским краем сбили 20 беспилотников

В ночь со 2 на 3 сентября российские ПВО сбили 105 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее число дронов перехвачено в Ростовской области — 25 аппаратов. В Брянской области сбили 24 беспилотника, в Краснодарском крае — 20. Над Черным морем нейтрализованы 15 дронов, а в Калужской области — 10.

В Крыму сбили восемь беспилотников, над акваторией Азовского моря — два, и один дрон зафиксирован и уничтожен в Смоленской области.

Лия Пацан