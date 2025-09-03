В Геленджике начали проверку после травмирования туриста на водном аттракционе

Следователи проводят проверку после травмирования туриста у пляжа «Спортивный» в Геленджике. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, 26 августа 2025 года в акватории Черного моря у пляжа «Спортивный» в Геленджике при катании на буксируемом гидроциклом водном аттракционе получил травмы молодой человек 2004 года рождения. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при оказании подобных услуг.

Анна Гречко