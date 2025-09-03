Проект планировки «Нового Краснодара» пока не поступал в мэрию

По состоянию на 1 сентября 2025 года концепция планировки района «Новый Краснодар» в северо-восточной части города официально не поступала в администрацию краевой столицы. Также в мэрию не направлялся проект решения высшего исполнительного органа субъекта РФ о комплексном развитии территории, сообщили «Ъ-Кубань» в управлении инвестиций и развития МСП.

Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Изначально концепцию нового микрорайона представили в октябре 2021 года. Планировалось застроить район жилыми кварталами, IT-парком, аутлетом, дельфинарием, университетом и театром, а в западной части разместить медицинский кластер.

Общая площадь района должна была составить около 1,5 тыс. га. При этом жилая застройка не превышала бы 35% территории.

По расчетам властей, на территории «Нового Краснодара» планировалось построить более 5 млн кв. м жилья и около 1 млн кв. м торговых и офисных площадей. Район собирались связать с центром города линией метро.

Предполагается, что здесь будут жить более 330 тыс. человек, для которых построят 22 школы, 36 детсадов, девять поликлиник, бассейны, футбольные манежи и физкультурно-оздоровительные комплексы. Создание района может занять до 20 лет, а официальные затраты на проект власти пока не называли.

Анна Гречко