Перебои с водоснабжением в Новороссийске произошли из-за угрозы атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов нарушила подачу воды для жителей Южного района Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за нарушений в работе сотовой связи произошел сбой оборудования предприятия. Это привело к сокращению времени утренней подачи воды в Южном районе Новороссийска.

«Приносим свои извинения за временные неудобства. Вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Этой ночью мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Сигнал атаки был отменен в 6:15 мск.

Алина Зорина