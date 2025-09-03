Перебои с водоснабжением в Новороссийске произошли из-за угрозы атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов нарушила подачу воды для жителей Южного района Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из-за нарушений в работе сотовой связи произошел сбой оборудования предприятия. Это привело к сокращению времени утренней подачи воды в Южном районе Новороссийска.
«Приносим свои извинения за временные неудобства. Вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме»,— говорится в сообщении.
Этой ночью мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Сигнал атаки был отменен в 6:15 мск.