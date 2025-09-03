В кубанском хуторе по 17 адресам оказалось повреждено имущество от обломков БПЛА

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края зафиксированы повреждения жилых домов и имущества в результате ночной атаки беспилотников. По данным оперштаба Кубани, обломки БПЛА повредили кровли и окна, хозяйственные постройки, автомобили и заборы по 17 адресам.

Работу на месте завершили оценочные комиссии, все поступившие в ЕДДС обращения отработаны. Жителям обещана помощь в восстановлении имущества. По каждому случаю на месте также работали экстренные и специализированные службы.

Власти напоминают о правилах безопасности: не приближаться к обломкам беспилотников, не пытаться их перемещать и не использовать рядом мобильные телефоны. В случае обнаружения БПЛА или их фрагментов граждан просят сообщать об этом по номеру 112.

Вячеслав Рыжков