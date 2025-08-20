Главные новости за 20 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Станция петербургского метро «Юго-Западная» (проектное название «Казаковская» — «Ъ-СПб») откроется для пассажиров в начале 2026 года. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Заксобрания от партии «Единая Россия» Алексей Цивилев со ссылкой на заявление главы Красносельского района Санкт-Петербурга Ольги Акацевич.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после пожара в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине. Оно расследуется по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Александра Бахмутская назначена заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга вместо Михаила Казакова. Она будет координировать и контролировать деятельность отдела организации дорожного движения, а также отдела организации и использования парковочного пространства и предоставления мер поддержки населения на транспорте, уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции провели миграционный рейд на строящемся объекте на Пулковском шоссе, в ходе которого выявили восемь нелегалов. Всего правоохранители проверили около 500 рабочих из ближнего зарубежья.

Входящее в «Ростех» АО НПК «Северная заря» выставило на продажу земельно-имущественный комплекс на Республиканской улице в Санкт-Петербурге по стартовой цене в 1,1 млрд рублей. В лот вошли здания и сооружения общей площадью 17 тыс. кв. м и два земельных участка суммарно на 1,9 га. Торги пройдут 8 сентября 2025 года.

Отсидевший за дискредитацию армии России лидер группы «Дореволюционный советчик» Вячеслав Малахов вышел на свободу 20 августа. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В компании Ozon заявили об отсутствии массовых задержек на своих объектах, подтвердив при этом, что они все-таки фиксируются на складах в Петербурге и Москве. В Ozon пообещали стабилизировать ситуацию в ближайшее время — в частности, привлечь дополнительный персонал и перераспределить часть товаров на другие объекты.

ПАО «Газпром нефть» планирует в текущем году нарастить сеть электрозарядных станций для автомобилей «Розетка» на 40% — с нынешних около сотни до 140 единиц. Новые точки появятся не только на АЗС, но и в торговых и бизнес-центрах, в аэропортах, например, в Пулково.

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн получил одобрение президента РФ Владимира Путина на открытие филиала Мариинского театра в Сыктывкаре к 250-летию города, которое состоится в 2030 году. Его планируют организовать на базе Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми.

Подготовлен проект соглашения о предоставлении трансферта из федерального бюджета для проведения генетических исследований костного материала неопознанных тел бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, а также образцов крови родственников погибших во время СВО. Правительство Санкт-Петербурга планирует провести 1250 таких исследований за 20,1 млн рублей.

КГИОП включил здание бывшего Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В документе указано, что охранный статус получает здание по адресу набережная Обводного канала, дом 118, литера С (бывший Варшавский вокзал), а также другие объекты, которые входят в этот комплекс.

Пост генерального директора Невского судостроительно–судоремонтного завода (НССЗ) занял Николай Алексеев. Кадровая перестановка произошла 19 августа. До этого с 2014 года НССЗ возглавлял Евгений Кузнецов.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня смогут получать выплаты за ранения, полученные в ходе боевых действий на Украине. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Беглова появилось на сайте Смольного.

Группа RBI построит элитный жилой дом «Коллекционер» на месте бывшей гостиницы «Андерсен» на улице Чапыгина, 4 в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Компания планирует завершить строительство в IV квартале 2028 года.