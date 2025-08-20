Филиал Мариинского театра может появиться в Сыктывкаре к 2030 году

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн получил одобрение президента России Владимира Путина на открытие филиала Мариинского театра в Сыктывкаре к 250-летию города, которое состоится в 2030 году. Об этом исполняющий обязанности главы Коми написал в своем Telegram-канале.

Филиал планируют организовать на базе Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми. «Наш театр — единственный академический на северо-западе страны вне Санкт-Петербурга, и он достоин стать филиалом Мариинки»,— заявил господин Гольдштейн.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что филиал государственного музея «Дорога жизни» появится на территории Красной горки.

Артемий Чулков