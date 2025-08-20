Здание бывшего Варшавского вокзала включили в реестр памятников культуры

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил здание бывшего Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Заместитель главы КГИОП Юлия Богачева подписала распоряжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В документе указано, что охранный статус получает здание по адресу набережная Обводного канала, дом 118, литера С (бывший Варшавский вокзал), а также другие объекты, которые входят в этот комплекс. Среди них «Резервуар (водоемное здание)», «Паровозное депо» и «Здание инструментального цеха».

Комплекс был построен во второй половине XX века. Поезда из Петербурга отправлялись в страны Европы. В мае 2001 года вокзал закрыли на масштабную реконструкцию. Затем площади занял торговый комплекс «Варшавский экспресс», он проработал 15 лет. Сейчас там разместился фудмолл «Вокзал 1853».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП дал временный охранный статус солодовне на Новгородской улице.

Татьяна Титаева