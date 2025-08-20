«Ростех» продает имущественный комплекс НПК «Северная заря» на Республиканской улице

Входящее в «Ростех» АО НПК «Северная заря» выставило на продажу земельно-имущественный комплекс на Республиканской улице в Санкт-Петербурге по стартовой цене в 1,1 млрд рублей. Объявление на сайте компании «РТ-Капитал», реализующей непрофильные активы госкорпорации, заметили «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имущественный комплекс НПК "Северная Заря" на Республиканской улице

Фото: Сайт компании «РТ-Капитал» Имущественный комплекс НПК "Северная Заря" на Республиканской улице

Фото: Сайт компании «РТ-Капитал»

В лот вошли здания и сооружения общей площадью 17 тыс. кв. м и два земельных участка суммарно на 1,9 га. Торги пройдут 8 сентября 2025 года.

Эксперты, с которыми побеседовали журналисты издания, полагают, что территория подходит для строительства ЖК бизнес-класса или многофункционального центра. Для возведения 25-50 тыс. кв. м жилья, по их мнению, может потребоваться 5-7 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что недвижимость обанкротившегося ЛЭМЗ выставили на торги за 1,5 млрд рублей.

Артемий Чулков