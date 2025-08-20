В Ozon прокомментировали задержки на складах компании в Петербурге и Москве

В компании Ozon заявили об отсутствии массовых задержек на своих объектах, подтвердив при этом, что они все-таки фиксируются на складах в Петербурге и Москве. Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появились сообщения, что складские комплексы маркетплейса якобы переполнены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Видим задержки при приемке товаров на нескольких логистических объектах в Москве и Питере, а всего по всей стране у нас их более 200. В двух столицах ситуация тоже не критичная: 7 из 10 заказов клиентам доставляем вовремя. Доля отмен заказов не превышает 2%»,— прокомментировали ситуацию в компании.

Также в Ozon пообещали стабилизировать ситуацию в ближайшее время — в частности, привлечь дополнительный персонал и перераспределить часть товаров на другие объекты. «Продавцы могут отгружаться на соседних складах и сдавать небольшие поставки в ПВЗ: их в Москве и Питере достаточно»,— уточняется в сообщении маркетплейса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ozon арендовал около 5 тыс. кв. м площадей в бизнес-центре Space возле Яхтенного моста.

Андрей Цедрик