Смольный распространил выплаты за ранения на СВО на бойцов ЧВК

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня смогут получать выплаты за ранения, полученные в ходе боевых действий на Украине. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Беглова появилось на сайте Смольного. Ранее этого добивалась ассоциация ветеранов СВО «Защитники Родины».

Документом вносятся поправки в постановление от 15 февраля 2022 года о размерах выплаты за ранения, полученные на СВО военнослужащими ВС РФ. Теперь выплаты распространяются на «заключивших контракт с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы».

Теперь контрактникам частных военных компаний наравне с бойцами российской армии положено по 1 млн рублей при установлении инвалидности I группы вследствие ранения, травмы или контузии; 750 тыс. рублей при установлении инвалидности II или III группы; 500 тыс. рублей при получении ранения, которое не повлекло установления инвалидности.

Контроль за выполнением постановления Александр Беглов возложил на вице-губернатора Наталью Чечину. Комитет по социальной политике должен утвердить порядок предоставления единовременных выплат в течение трех дней. Постановление распространяется на всех, кто заключил контракт после 24 февраля 2022 года.

В июле 2025 года Александр Беглов поддержал предложение ассоциации ветеранов СВО «Защитники Родины» ввести выплаты за ранение бойцам ЧВК наравне с ВС РФ.

Полина Пучкова