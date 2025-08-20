Новым зампредом комитета по транспорту Петербурга стала Александра Бахмутская

Александра Бахмутская назначена заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга вместо Михаила Казакова. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Госпожа Бахмутская будет координировать и контролировать деятельность отдела организации дорожного движения, а также отдела организации и использования парковочного пространства и предоставления мер поддержки населения на транспорте, уточнили в ведомстве.

Предыдущий замред комитета Михаил Казаков освобожден от должности, о его новом назначении не упомянуто. Он занимал этот пост с начала 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предшественника господина Казакова на должности заместителя председателя комтранса Рената Ягудина будут судить за взятку в 3,5 млн рублей.

Артемий Чулков