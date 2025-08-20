Компания «Газпром нефть» намерена увеличить сеть электрозаправок «Розетка» на 40%

ПАО «Газпром нефть» планирует в текущем году нарастить сеть электрозарядных станций для автомобилей «Розетка» на 40% — с нынешних около сотни до 140 единиц. Об этом 20 августа журналистам сообщил директор по региональным продажам компании Дмитрий Шепельский.

«Новые точки появятся не только на АЗС, но и в торговых и бизнес-центрах, в аэропортах, например, в Пулково, а также рядом со спортивными объектами, такими как стадион "Лужники" и на территории спортивного комплекса "Хоккейный город" СКА в Санкт-Петербурге»,— цитирует топ-менеджера компании ТАСС.

«Ъ-СПб» писал, что Петербург занял второе место по числу общедоступных электрозаправок в РФ. На текущий момент в городе на Неве их в общей сложности более 330, рост за прошлый год составил 36%.

Также ранее «Ъ-СПб» сообщал, что продажи новых машин без двигателей внутреннего сгорания в Петербурге за полгода сократились в 2,5 раза.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Электрошок для авторынка».

Андрей Цедрик