«Дореволюционный советчик» получил свободу

Поэт и лидер группы «Дореволюционный Советчик» Вячеслав Малахов вышел на свободу 20 августа после полутора лет заключения. В октябре 2024 года его приговорили к двум годам колонии по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) после публикаций в личном Telegram-канале. Господину Малахову все еще запрещено администрировать сайты, то есть продолжить вести группу в соцсетях он пока не сможет. Как рассказывает фигурант дела о дискредитации армии, он планирует дальше заниматься поэзией и музыкой.

Фото: Telegram-канал Слава Малахов. Наконец-то на свободе! Лидер группы «Дореволюционный Советчик» Вячеслав Малахов

Утром в среду, 20 августа, Вячеслав Малахов освободился из исправительной колонии № 6 общего режима в Новомосковске Тульской области, где он отбывал весь срок по уголовной статье о дискредитации армии. Поэт находился в заключении со 2 февраля 2024 года, когда Головинский суд Москвы отправил его в СИЗО. В октябре 2024-го, после девяти месяцев нахождения в следственном изоляторе, лидера «Дореволюционного Советчика» приговорили к двум годам колонии. Время, проведенное в СИЗО, господину Малахову засчитали как день за полтора. Срок лидера популярного проекта завершился еще накануне, 19 августа.

«Дореволюционный Советчик» — кавер-группа, исполняющая известные песни на «дореволюционном русском языке», часто на актуальные в обществе политические темы. Вячеслав Малахов является ее лидером. Группа выросла из созданного в 2009 году одноименного паблика во «ВКонтакте», на данный момент в нем состоит почти 68 тыс. подписчиков.

Вячеслава Малахова задержали 31 января 2024 года в Москве по делу о повторной дискредитации российской армии — ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. В тот же день в его квартире прошел обыск, в ходе которого следователи изъяли технику. До этого, в августе 2023-го, он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года и был оштрафован на 30 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Тогда Вячеслав Малахов заявил о принудительном помещении в Ульяновскую психиатрическую больницу на месяц. По его словам, туда он был отправлен под давлением правоохранителей из отдела полиции города Тосно Ленинградской области, куда он попал из-за конфликта с проводницей поезда. Как утверждает поэт, под предлогом медосмотра он попал в психбольницу, где медсестры якобы вводили ему неизвестные препараты и заставляли пить таблетки. Он уверен, что принудительная госпитализация связана как раз с административным делом о дискредитации ВС РФ за пост «ВКонтакте».

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация 8 сентября в личном Telegram-канале «Слава Малахов» поста о действиях российских властей. Позже в материалы дела добавили еще один пост от 13 сентября с похожей риторикой, но о деятельности ЧВК «Вагнер».

2 февраля его отправили в СИЗО, сославшись на то, что администратор группы «ВКонтакте» может попытаться избежать наказания. В том числе следствие ссылалось на то, что Вячеслав Малахов родился на Украине и не выдал пароли от своих гаджетов. Летом 2024 года Хамовнический суд Москвы передал дело на рассмотрение в Петроградский районный суд Петербурга, хотя фигурант жил и работал на тот момент в Москве. На одном из заседаний в Хамовническом суде подсудимый полностью признал вину по делу о дискредитации власти и попросил суд рассматривать его дело в особом порядке — без предъявления доказательств обеими сторонами. Обычно такой процесс длится одно-два заседания до вынесения приговора, а наказание не может превышать две трети от максимального срока.

В итоге заседания все же проходили в Москве. По словам адвоката поэта Татьяны Соломиной, в суде она отмечала, что ее подзащитный в качестве компенсации за причиненный вред (речь идет о штрафе за дискредитацию армии) перевел по 30 тыс. рублей в два фонда: на помощь ветеранам и пациентам с опухолью мозга. Также защитница настаивала на том, что Вячеслав Малахов имеет возможность оплатить штраф в случае его назначения. Свидетели, привлеченные стороной защиты, в суде поделились положительной личной характеристикой обвиняемого, которые отмечали его поэтические способности, милосердие, сотрудничество с «Красным крестом» и фондом «Предание». Гособвинение настаивало на том, что своими постами Вячеслав Малахов мог повлиять на «неопределенное количество граждан», распространяя информацию, дискредитирующую ВС РФ.

В последнем слове господин Малахов еще раз заявил, что раскаивается в содеянном и что причина написания этих постов в его личном опыте — его отец погиб во время войны в Таджикистане. «Я просто увидел в новостях похожее на то, что видел в детстве. Вот что послужило мотивом»,— отмечал лидер группы. Подсудимый также рассказал, что хотел бы отказаться от общественной деятельности, которую он вел до ареста, устроиться работать журналистом, создать семью и продолжить заниматься благотворительностью. «Я дошутился, поэтому я здесь»,— заключил админ «Дореволюционного советчика» в суде. Обвинение запрашивало наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Суд назначил фигуранту два года колонии общего режима. На такой же срок Вячеславу Малахову запрещено администрировать интернет-сообщества.

После выхода из колонии Вячеслав Малахов пока не может администрировать интернет-страницы, оперативно получить у него комментарий «Ъ-СПб» не удалось. Господин Малахов пока планирует провести время с родными, а затем вернуться к написанию стихов, песен и администрированию паблика с мемами, рассказал он в разговоре с журналистами RusNews, которые встретили лидера «Дореволюционного Советчика» из колонии.

Полина Пучкова