Полицейские нашли восьмерых нелегалов на стройке в Московском районе

Сотрудники полиции провели миграционный рейд на строящемся объекте на Пулковском шоссе, в ходе которого выявили восемь нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сотрудники полиции проводят миграционный рейд на строящемся объекте на Пулковском шоссе

Всего правоохранители проверили около 500 рабочих из ближнего зарубежья. Тех, кто не смог подтвердить законность нахождения на территории России, доставили в отдел полиции и привлекли к ответственности по статье о нарушении миграционного законодательства (18.8 КоАП).

В рейде принимали участие специальный полк петербургской полиции, миграционная служба и кинологи со служебными собаками, рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские выявили двух нелегалов в ходе рейда в Красносельском районе.

Артемий Чулков