Открытие станции метро «Юго-Западная» перенесли на начало 2026 года

Станция петербургского метро «Юго-Западная» (проектное название «Казаковская» — «Ъ-СПб») откроется для пассажиров в начале 2026 года. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Заксобрания от партии «Единая Россия» Алексей Цивилев со ссылкой на заявление главы Красносельского района Санкт-Петербурга Ольги Акацевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

«Техническое открытие станции должно состояться в конце этого года. Это этап сдачи объекта, когда строители формально завершили все работы и передают станцию петербургскому метрополитену»,— пояснил законодатель.

Еще в начале текущего года председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский заявлял о планах ввести станцию в эксплуатацию в 2025 году, а первоначально все шесть станций Красносельско-Калининской линии хотели сдать пять лет назад — в 2020 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первый технический состав прошел по тоннелю новой «коричневой» ветки метро в конце мая этого года.

Артемий Чулков