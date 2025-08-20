На Невском судостроительно–судоремонтном заводе сменился генеральный директор

Пост генерального директора Невского судостроительно–судоремонтного завода (НССЗ) занял Николай Алексеев. На информацию в системе "Контур.Фокус" о смене руководства предприятия обратил внимание «Деловой Петербург».

Кадровая перестановка произошла 19 августа. До этого с 2014 года НССЗ возглавлял Евгений Кузнецов.

В прошлом году суд приостановил права финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy на 49,99% НССЗ, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). После этого завод стал владельцем 100% собственного капитала.

НССЗ основан в 1913 году в Шлиссельбурге Ленинградской области. Предприятие строит суда дедвейтом до 10 тыс. тонн, длиной до 150 м и шириной до 23 м, в том числе аварийно-спасательные суда, танкеры, сухогрузы и рыбопромысловые траулеры.

Артемий Чулков