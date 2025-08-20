Смольный получит 20 млн рублей на изучение костной ткани неопознанных бойцов СВО

Подготовлен проект соглашения о предоставлении трансферта из федерального бюджета для проведения генетических исследований костного материала неопознанных тел бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, а также образцов крови родственников погибших во время СВО. Правительство Санкт-Петербурга планирует провести 1250 таких исследований.

Постановление губернатора Александра Беглова «Об одобрении проекта Соглашения» появилось 20 августа на странице антикоррупционной экспертизы Смольного, обратил внимание «Ъ-СПб». Контроль за выполнением постановления возложат на вице-губернатора Владимира Княгинина.

Согласно содержанию документа, Смольный рассчитывает, что средства федерального бюджета в полном объеме покроют расходы на проведение исследований. Власти запросили 20,1 млн рублей на проведение 1250 анализов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга планировало начать оказывать контрактникам материальную помощь за ранения.

Татьяна Титаева