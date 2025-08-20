СК возбудил уголовное дело после пожара в Центре реабилитации инвалидов в Пушкине

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после пожара в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкине. Оно расследуется по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба), сообщили в региональном управлении СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

По версии следствия, накануне, 19 августа, в здании социального учреждения, расположенного на бульваре Алексея Толстого, 31 в Пушкинском районе, осуществлялись работы по капитальному ремонту фасада. В результате допущенных строителями нарушений на крыше произошло возгорание, повлекшее причинение материального ущерба в крупном размере.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится комплекс следственных действий. Выясняются все обстоятельства случившегося, также устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил безопасности при проведении работ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар в здании социального центра в Пушкине тушили по повышенному номеру сложности 1-БИС. Из опасной зоны пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе троих лежачих.

Андрей Цедрик