RBI построит дом на месте бывшего отеля «Андерсен» к 2028 году

Группа RBI построит элитный жилой дом «Коллекционер» на месте бывшей гостиницы «Андерсен» на улице Чапыгина, 4 в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Компания планирует завершить строительство в IV квартале 2028 года, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе RBI.

Во вторник, 19 августа, Госстройнадзор Петербурга выдал застройщику (ООО «Специализированный застройщик “Эрбиай-3”», 100% дочерняя структура ООО «Холдинг “Эр-Би-Ай”» ) разрешение на строительство ЖК. Информация об этом размещена на сайте ведомства. Разрешение выдано на четыре года — до 19 августа 2029-го.

В доме запроектировано 69 квартир, площадью от 43 до 222 кв. м. Общая площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий и террас составит 6,1 тыс. кв. м., говорится в документах Госстройнадзора.

В проекте запланировано две секции высотой шесть и восемь этажей, рассказали в пресс-службе RBI. Первый этаж будет отведен под коммерческие помещения. Парковочная зона рассчитана на 57 машиномест. Архитектором проекта выступило бюро «Проектная культура».

Группа RBI выкупила здание бывшей трехзвездочной гостиницы «Андерсен Отель» на 132 номера у швейцарской компании Evimmo AG летом 2022 года. Отель в 2004 году открыла компания Setl City, в 2007-м его приобрела Evimmo AG. Закрылся комплекс в сентябре 2020-го. В советское время в этом же здании располагалась гостиница «Дружба».

Надежда Ярмула