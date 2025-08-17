Главные новости за неделю 11–17 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ЗАО «Волгатранснефть». Компанию обязали выплатить в федеральный бюджет 35,48 млрд руб. за ущерб Черному морю от крушения танкера «Волгонефть-239».

В Краснодаре арестованы трое участников антикоррупционного процесса по изъятию у экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова активов стоимостью 2,5 млрд руб.

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского управления ведомства. Его разыскивают по уголовной статье, однако подробности не раскрываются.

Правительство России предоставило Краснодарскому краю возможность списать более 1,6 млрд руб. задолженности по отдельным бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочее совещание, по итогам которого принял принципиальное решение: с нового года все комплексные застройки территорий будут включать в себя не только школы и детские сады, но и поликлиники.

Предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, озвученное на встрече с Дональдом Трампом на Аляске, включает обязательное признание Крыма территорией РФ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп может согласиться на признание статуса Крыма и четырех новых субъектов Российской Федерации.

Жителей Крыма предупредили о возможном отключении мобильного интернета на длительный срок. Как сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи региона, меры могут ввести для противодействия вражеским атакам.

В Краснодарском крае планируют запретить публикацию в интернете информации об атаках беспилотников и ввести штрафы за нарушения. Об этом департамент информационной политики региона сообщил Союзу журналистов Кубани.

Власти Сириуса остановили деятельность Казачьего рынка, где продавали некачественную алкогольную продукцию, после употребления которой погибли около 10 человек.

Специалисты завершили демонтаж выступающих частей корпусов затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Общая протяженность удаленных конструкций составила 287 метров.

Апелляция подтвердила право Крыма поднять носовую часть «Волгонефти-239».