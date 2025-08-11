Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство РФ списало Кубани часть задолженности по бюджетным кредитам

Правительство России предоставило Краснодарскому краю возможность списать более 1,6 млрд руб. задолженности по отдельным бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася, данные средства были направлены на реализацию инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве, новые инвестиционные проекты и докапитализацию фондов развития промышленности региона.

Президент России Владимир Путин в 2024 году поставил задачу списать регионам часть задолженности по инфраструктурным бюджетным кредитам, чтобы вернуть средства в федеральный бюджет и повторно инвестировать их в развитие субъектов.

Краснодарский край вошел в число 12 регионов, которым списали часть долгов. Общий объем списания по региону до 2029 года превысит 50 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что бюджет Краснодарского края с 2015 года увеличился втрое и начиная с 2023 года превышает полтриллиона рублей.

Анна Гречко

