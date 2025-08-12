Апелляция подтвердила право Крыма поднять носовую часть «Волгонефти-239»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение первой инстанции, отказавшей ЗАО «Волгатранснефть» в приостановке работ по подъему носовой части затонувшего танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

Судовладелец просил отменить требование и.о капитана порта «Кавказ» об удалении затонувшей части силами правительства Крыма, мотивируя это необходимостью продлить срок на подготовку проектной документации. В мае Арбитражный суд Краснодарского края отказал компании в принятии обеспечительных мер.

Апелляционная инстанция постановила, что танкер исключен из государственного судового реестра и в силу Кодекса торгового мореплавания право собственности перешло к субъекту федерации, к чьему побережью судно расположено ближе.

«Волгонефть-239» затонул 15 декабря 2024 года вместе с танкером «Волгонефть-212» у побережья Черного моря. Суда перевозили около 9,2 тыс. т мазута. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС обследовали 3,6 тыс. кв. м дна и собрали более 228 т нефтесодержащих отходов.

Анна Гречко