С владельца танкера «Волгонефть-239» взыскали 35,5 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ЗАО «Волгатранснефть». Компанию обязали выплатить в федеральный бюджет 35,48 млрд руб. за ущерб Черному морю от крушения танкера «Волгонефть-239», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Защита просила приостановить производство до рассмотрения другого дела с участием ФГБУ «Морспасслужба», мотивируя это схожестью исков. Однако представитель Росприроднадзора возразил, что ведомство взыскивает экологический ущерб, а «Морспасслужба» требует компенсацию затрат на ликвидацию последствий.

Ответчик также ходатайствовал о назначении экспертизы для точного расчета объема попавших в море нефтепродуктов. Истец назвал это попыткой затянуть процесс, заявив: «Расчет ущерба является юридическим вопросом, не требующим проведения экспертизы. У нас есть все исчерпывающие документы». Суд отклонил все ходатайства.

Представитель Росприроднадзора подчеркнула, что проверка установила нарушение допустимого периода плавания, требований техрегламентов и другие нарушения. «Прямой обязанностью собственника судна было поднятие танкера, оперативные действия, направленные на уменьшение размера вреда и ликвидацию последствий, но собственник никаких действий не предпринимал»,— отметила она.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Повредились четыре резервуара с нефтепродуктами, что привело к разливу топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе ввели региональную чрезвычайную ситуацию, также действует федеральный режим ЧС. Комиссии Ространснадзора, Минтранса и Росморречфлота определили основные причины катастрофы: невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания в акваториях Азовского моря и Керченского пролива, а также некомплект квалифицированных кадров в экипажах. Росприроднадзор оценил общий ущерб от разлива почти в 85 млрд руб. Сумма к взысканию с ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (фрахтователь и владелец «Волгонефть-212») составила 49,46 млрд руб. солидарно. Параллельно в арбитражном суде рассматриваются иск властей Анапы о взыскании с владельцев танкеров 647,43 млн руб. за ликвидацию разлива и требование ФГБУ «Морспасслужба» на 485 млн руб.

Анна Гречко