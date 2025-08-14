Поликлиники станут обязательным элементом комплексной застройки на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочее совещание, по итогам которого принял принципиальное решение: с нового года все комплексные застройки территорий будут включать в себя не только школы и детские сады, но и поликлиники. Об этом глава края сообщил в Telegram-канале.

«Принял решение: теперь в комплексную застройку территорий вместе со школами и детскими садами должны обязательно входить и поликлиники. Только так сможем снять острый дефицит медучреждений»,— подчеркнул глава региона.

Особое внимание будет уделено районам с исторически сложившейся плотной застройкой, где власти вынуждены буквально «выкраивать» свободные участки под социальные объекты. Это решение стало ответом на стремительный рост населения краевой столицы и прилегающих территорий, где существующая инфраструктура здравоохранения уже не справляется с нагрузкой.

