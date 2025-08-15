Экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека разыскивает полиция

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского управления ведомства. Его разыскивают по уголовной статье, однако подробности не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В июне Telegram-канал «Mash на волне» писал, что экс-депутата подозревают в мошенничестве. По данным источника, Руслан Бальбек скрывается от следствия в Турции. Детали дела не уточнялись.

Правоохранители также ведут поиск бывшего генерального директора «Крымэнерго» Андрея Цурканенко. Его уволили в сентябре 2023 года. Спустя два месяца управление СКР по Крыму объявило экс-руководителя в розыск по делу о превышении должностных полномочий.

Руслан Бальбек работал депутатом Госдумы VII созыва с 2016 по 2021 год. В 2014–2016 годах он занимал должность заместителя председателя Совета министров Крыма. После завершения депутатских полномочий выступал в СМИ как политолог.

Анна Гречко