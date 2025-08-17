СМИ: Путин требует признания Крыма для урегулирования конфликта с Украиной

Предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, озвученное на встрече с Дональдом Трампом на Аляске, включает обязательное признание Крыма территорией РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации агентства, Москва также готова вернуть Киеву контроль над занятыми районами Сумской и Харьковской областей, но требует вывода украинских войск из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. В числе других условий — частичная отмена санкций, запрет на вступление Украины в НАТО при возможности получения гарантий безопасности от Запада, а также закрепление официального статуса русского языка и свободы деятельности Русской православной церкви.

Как пишет Reuters, Владимир Зеленский отверг эти предложения. При этом телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп допустил возможность территориального обмена и передачи Донбасса под контроль Москвы.

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоялась 15 августа на Аляске. Переговоры длились около 2,5 часа. Позднее стало известно, что господин Трамп назначил встречу с Владимиром Зеленским на 18 августа.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что президент США Дональд Трамп может согласиться на признание статуса Крыма и четырех новых субъектов Российской Федерации.

Анна Гречко