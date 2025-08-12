Жителей Крыма предупредили о возможном отключении интернета

Жителей Республики Крым предупредили о возможном отключении мобильного интернета на длительный срок. Как сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи региона, меры могут ввести для противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан.

На период возможного приостановления работы мобильного интернета сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут функционировать. Жителей Крыма просят подготовиться к отключению заранее.

Мининформ рекомендует заранее сохранить контакты нескольких служб такси, а также снять небольшую денежную сумму на случай отключения интернет-банкинга или терминалов для оплаты. Не стоит паниковать, если родственники не отвечают в мессенджерах, в таких случаях можно отправлять СМС или звонить.

Крымчан просят не подключаться к открытым анонимным сетям. Найти безопасные Wi-Fi-точки можно на автобусных остановках, центральных площадях или в кафе. Необходимо также заранее скачать офлайн-карты и приобрести внешний аккумулятор для зарядки телефона.

Алина Зорина