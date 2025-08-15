Союз журналистов Кубани: власти готовят запрет на публикацию кадров атак БПЛА

В Краснодарском крае планируют запретить публикацию в интернете информации об атаках беспилотников и ввести штрафы за нарушения. Об этом департамент информационной политики региона сообщил Союзу журналистов Кубани.

Фото: Андрей Архипов

«На днях вступил в силу указ губернатора Ростовской области, устанавливающий подобный запрет. По информации департамента информационной политики Краснодарского края готовится аналогичный документ и на Кубани»,— сказано в сообщении СЖК.

Медиаюрист Светлана Кузеванова разъяснила, что запрет касается любого публичного распространения — в СМИ, социальных сетях, на личных страницах пользователей и в групповых чатах.

Под запретом окажутся фото-, видео- и киносъемка процесса применения ракет и беспилотников, а также их последствий. Нельзя будет публиковать материалы, которые позволяют определить тип средств поражения, место падения, траекторию полета, цель атаки и характер повреждений.

Аналогичные ограничения введут для информации о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Запреты не устанавливаются для органов власти, а также если указанная информация получена из официальных источников и распространяется со ссылкой на них.

Размер штрафов в разных регионах отличается, но в среднем составляет до 10 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Лия Пацан