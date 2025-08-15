Эксперт МГУ: Трамп может согласиться на признание Крыма и новых регионов РФ

Президент США Дональд Трамп может согласиться на признание статуса Крыма и четырех новых субъектов Российской Федерации. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, комментируя предстоящие переговоры лидеров России и Америки в эфире программы «Новости 24 часа» на СТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа началась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа около 22:10 по мск. Это первый личный контакт президентов после переизбрания главы Белого дома и их последней встречи в 2019 году.

В повестке переговоров — украинский конфликт, режим прекращения огня и воздушного перемирия, контроль вооружений, а также вопросы международной и региональной безопасности. По словам господина Манойло, в случае согласия американской стороны обсуждение затронет гарантии того, что временное перемирие не перерастет в горячее столкновение.

Переговоры в расширенном составе пройдут по пять представителей от каждой делегации. Итогом саммита может стать совместная пресс-конференция.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что на планируемой встрече с Владимиром Путиным на Аляске не намерен поднимать территориальные вопросы, включая статус Крыма.

Анна Гречко