Завершен демонтаж корпусов танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

Специалисты завершили демонтаж выступающих частей корпусов затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Общая протяженность удаленных конструкций составила 287 метров. Об этом стало известно на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проведенные работы позволили снизить высоту корпусов судов и минимизировать количество выступающих элементов палубного оборудования для последующей установки коффердамов. Три фрагмента танкеров находятся в стабильном состоянии, срезанные части размещены на палубах затонувших судов и надежно закреплены. Утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

В Новороссийском морском порту завершается укрупненная сборка металлоконструкций трех коффердамов. Продолжается поиск и подъем мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. Собрано 1860 т замазученного грунта.

С начала ликвидационных работ очищено 922 км береговой линии. Собрано более 180 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Алина Зорина