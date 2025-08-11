В Сириусе закрыли рынок после массового отравления алкоголем
Власти Сириуса остановили деятельность «Казачьего» рынка, где продавали некачественную алкогольную продукцию, после употребления которой погибли около 10 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной территории.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Договор аренды расторгли. В течение трех месяцев участок должны освободить от всех некапитальных сооружений и убрать за счет средств бывшего арендатора.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 10 августа жительница Уфы скончалась в больнице после отравления метанолом от чачи, купленной на рынке в Сириусе. Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщала, что в результате употребления домашнего алкоголя, купленного там же, три человека поступили в больницу с признаками токсического воздействия и вскоре скончались. Всего из-за интоксикации алкоголем, проданным на рынке «Казачий», погибли не менее десяти человек.
Адлерский районный суд Сочи отправил под стражу двух женщин. Они пробудут под арестом до 4 октября 2025 года. Их обвиняют в продаже опасного алкоголя. По данным следствия, фигурантки знали, что продают кустарно изготовленный спирт, который не соответствует требованиям безопасности.